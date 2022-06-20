Beklenen ödeme gerçekleştiriliyor

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ADAHAN açıklamasında 30/05/2022 – 03/06/2022 döneminde alımını yaptığı toplam 4,363.90 Ton 2022 ürünü yerli yemlik arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 24,114,497.50 TL 28/06/2022 Salı günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Toprak Ürünleri Kurumu 06 Haziran 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.