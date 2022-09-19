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Beklenen ödeme yapıldı!

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:22
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Beklenen ödeme yapıldı!


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun alımını yaptığı toplam 19,139.02 Ton 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ton başına 100.- TL olan toplam 1,913,902.- TL tutarındaki prim ödemeleri 16/09/2022 Cuma günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılmıştır.

Tohumluk arpa veren üreticilerle ilgili çalışmalar devam etmekte olup, tohumluk ile ilgili prim ödemeleri çalışmaların bitirilmesini müteakip yapılacaktır.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

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