Beklenen ödeme yapılıyor

Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu 20/05/2022 tarihine kadar alımını yapacağı 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ürün bedellerini 26/05/2022 Perşembe günü hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatıracaktır.

Bu bağlamda, Toprak Ürünleri Kurumu’na 23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren zahire teslim edecek olan üreticilerimizin ürün bedeli ödemelerine, hazırlanan on beş günlük ödeme programları çerçevesinde devam edilecektir.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.