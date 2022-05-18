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Beklenen ödeme yapılıyor

Toprak Ürünleri Kurumu'nun alımını yapmakta olan 2022 ürünü zahirenin üretici ödemeleri başlıyor....

18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:51
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Beklenen ödeme yapılıyor

Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu 20/05/2022 tarihine kadar alımını yapacağı 2022 ürünü yerli yemlik arpanın ürün bedellerini 26/05/2022 Perşembe günü hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatıracaktır.

Bu bağlamda, Toprak Ürünleri Kurumu’na 23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren zahire teslim edecek olan üreticilerimizin ürün bedeli ödemelerine, hazırlanan on beş günlük ödeme programları çerçevesinde devam edilecektir.

Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

Son Güncelleme: 18.05.2022 13:55
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