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Belediye Başkanları İstanbul'da temaslarda bulundu

Bazı belediye başkanları Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’nin davetlisi olarak İstanbul’da temaslarda bulundu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:37
Belediye Başkanları İstanbul'da temaslarda bulundu

Kıbrıs  Tük  Belediyeler Birliği’ne üye bazı belediye başkanları Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’nin davetlisi olarak İstanbul’da temaslarda bulundu.

Kıbrıs  Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet İstabul’daki bazı belediye başkanları ile görüştü ayrıca bir takım incelemelerde bulundu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı  Turan Hançerli, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri  Fahri Solak ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, Halk Ekmek Fabrikası ile İSTAÇ’ı (İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.) da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İSTAÇ’ta Genel Müdür Mustafa Canlı ile bir araya gelen belediye başkanlarına katı ve tıbbi atık yönetimi konusunda  bilgiler verildi.

Bir başka tesiste de cam ürünleri imalatı ve geri dönüşümü ile ilgili incelemelerde bulunan belediye başkanları, EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nı ziyaret etti.

Kıbrıs gzileri ile de bir araya gelme fırsatı bulan heyet, Kıbrıs'ta şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in İstanbul Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Heyet, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilciliği Başkanı Nurettin Ağaoğlu ile de bir araya geldi.

ÖZÇINAR

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İstanbul’da bir araya gelme fırsatı yakaladıkları bazı belediye başkanları ile çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyaretlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yerel yönetimler, kurumlar arası iş birliği, tecrübe paylaşımı ve yaptıkları incelemeler açısından oldukça faydalı olduğunu belirten Özçınar, bunun karşılıklı artarak devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan’ın da ziyaretleri boyunca kendilerine eşlik ettiğini belirterek teşekkürlerini iletti.

Heyette, Özçınar’ın yanı sıra, eyette, Belediyeler Birliği Asbaşkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros yer aldı.

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BelediyeBAŞKANLARIİSTANBULDA
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