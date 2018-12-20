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Belediyeler Birliği: “Daha çok çalışmamız gerekiyor”

Özçınar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak, şehitleri rahmet, gazileri ise minnet ve saygıyla andı.

20 Aralık 2018 Perşembe 13:36
Belediyeler Birliği: “Daha çok çalışmamız gerekiyor”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türkü’nün verdiği onurlu mücadele ve yaşanan acıları unutmadan, gelecek nesillere güzel bir yaşam fırsatı sunmak için birlik içinde daha çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

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Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak, şehitleri rahmet, gazileri ise minnet ve saygıyla andı.

Kıbrıs Türkü bugün özgür yaşayabiliyorsa, bunun canlarını feda eden şehitler sayesinde olduğunu ifade eden Özçınar, “55 yıl önce yaşanan trajedi nedeniyle göçmen olmak zorunda kalan insanlarımızın acıları, verilen mücadele ve yaşanan katliamlarda kaybettiğimiz şehitlerimiz asla unutulmayacaktır” dedi

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Belediyeler BirliğiMahmut Özçınar
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