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Belediyeler Birliği Heyeti Konya’ya Gitti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine dün Konya’ya gitti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:09
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Belediyeler Birliği Heyeti Konya’ya Gitti

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret, Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla 11 Şubat’ta imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer alıyor.

Çarşamba gününe kadar Konya’da bulunacak Belediyeler Birliği Heyeti, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a da resmi birer ziyaret gerçekleştirecek.

Heyet, ayrıca uzmanların Çevre, Sıfır Atık, Tarımsal Hizmet Çalışmaları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Gençlik Projeleri ve Ulaşım gibi konularda sunumlarının yer alacağı İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programına katılacak.                                      

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Belediyeler BirliğiKonya Büyükşehir Belediyesi
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