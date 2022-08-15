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“Belediyeler serbest mali müşavirler ve Sayıştay tarafından denetlenecek”

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:03
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“Belediyeler serbest mali müşavirler ve Sayıştay tarafından denetlenecek”


ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

51/95 sayılı yasada belediyelerin denetlenmesi ile ilgili bir madde koyacaklarını kaydeden Berova, “İki yöntemle belediyeler denetlenebilecek. Birincisi serbest mali müşavirler tarafından. Gerçek ve asli denetim ise Sayıştay tarafından yapılacak. Serbest denetim mekanizması tarafından yapılan işlemler ve raporlar, belediye meclisi ve bakanlık tarafından daha görülebilir olacak. Örneğin bu gelen raporlarda bir anomali durum varsa belediye meclisi Sayıştay’ı çalışmaya davet edebilecek” dedi.

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