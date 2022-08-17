Belediyeme Dokunma!

Dipkarpaz köyü; Neolitik çağa ait kalıntıların olduğu, tarihi ve kültürel yapısı ile dünyaca tanınan Eko köy olma özelliğine sahip, Rumlar ile içi içe olan, 173 Km2 alana sahip, içerisinde yüzlerce flora ve fauna barındıran, 80 km sahilleri olan, Zafer Burnu gibi stratejik ve tarihi yapıyı içinde barındıran Ada da tek olma özelliğine sahip bir köydür.

Üstüne basa basa söylüyorum; bu özellikleri taşıyan tek bir Belediye daha yoktur. Ve bu özellik, Dipkarpaz’ı her türlü birleşimden ayrı tutmaya yetmektedir.

Adı köy olmasına rağmen, içinde barındırdıkları ile aslında bir köyden çok daha ötesindedir.

Ve burada marka olan bir ‘’ Dipkarpaz Belediyesi’’ var. Her türlü maddi zorluğa ve dayatmalara karşı her zaman ayakta kalmayı başarmış bir belde. Bunca zorluk ve sıkıntıya rağmen yıllarca borç batağına girmekten kaçınmış, TC destekli ve kendi öz kaynakları ile birçok projeyi hayata geçirmiş, yerel halkına birebir hizmet veren bir belde.

Ve maalesef yıllarca sadece oy deposu olarak görülen halk, Belediyesi lav edilmek üzereyken bile susuyor. Arkadaş! Varımız yoğumuz bir tek Belediyemiz değil mi, Neden dokunuyorsunuz Belediyemize? Diye bağırmanın zamanı geldi ve geçiyor.

Bu insanlar, size tek kale olan Belediyesi kapansın diye mi oy verdi? Ben hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize.

İşçilerin durumunun ne olacağı havada, toplu sözleşme hakları ne olacak havada, yerel kaynaklar ne olacak havada, milyonlarca borcun ne olacağı havada. Ve bunlar için sadece pembe yalanlar var ortada.

Yahu! Sen benim sırtıma nasıl milyonlarca TL borcu yıkarsın? Benim ne suçum vardı senin keyfi aldığın borçları harcamanda? Bir tarafta borcu olmayan belde, diğer tarafta milyonlarca borç. Ve bu borç, yeni oluşacak tüzel Belediyeye devir edilecek. Böyle bir rezillik olamaz! Bunu asla kabul etmeyiz.

Sizin keyfi hareketleriniz bırakın bizi, torunlarımızın geleceğini dahi ipotek altına alıyor.

Bölge halkı Uyanın! Perde arkası pazarlıklar ile yolunu alan aldı. Karpaz, her zamanki gibi yok gibi davranıldı. Ve buna ses çıkmazsa, acısı yıllarca hissedilecek.

Bu durumda, bu şartlarda, bu yapıda Belediyelerin birleşmesinin kimseye faydası olmaz.

Belediyeler kapanmıyor, birleşiyor yalanını ile sizi uyutmasınlar. Dipkarpaz Belediyesi kapanacak ve sadece hizmet binası olarak kalacak. Böylesi bir köyde Belediye olmaması bize yapılan en büyük ihanettir.

Susma! Hakkını Ara.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.