“Belirti olmadan kendi isteğimle test yaptırdım, sonuç pozitif”

Seyhan Yıldırımbora, herhangi bir belirtisi olmadan kendi isteğiyle Fuar Alanı’nda yaptırdığı PCRT test sonucunun pozitif çıktığını duyurarak, temaslılarına çağrıda bulundu.

Yıldırımbora sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

“Merhaba

Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar alanina gidip pcr testi yaptırdım.

Sonucu pozitif çıktı suan covid 19 teşhisi ile hastanedeyim. Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım.

Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımin listesini verdim. Unuttuklarım olabilir benimle 10 dakikadan fazla ayni ortamda olanların lutfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versinler lutfen.

Saglikla kalın…”