Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şu şekilde;

"AŞI HİKAYELERİ (9)

“Cennet annelerin ayakları altındadır” derler.

Bu gün de ÖZYALÇIN aşı merkezine geldiğimde, her sabah olduğu gibi çalışma arkadaşlarımın halini sorarak başladım. Amacım bir rahatsızlık varsa bilmek hemen tecrit etmektir. Çok şükür yine tamamının sağlığı yerindeydi.

Sadece Sevgi Hemşire, “ben iyiyim ama evde çocuğu hasta bıraktım” dedi. “Nesi var” diye sordum. “İshal ve kusma” diye cevapladı ve çalışmaya döndü. Bir saat sonra işin yoğunluğunu atlatmıştık. Onu yanıma çağırdım ve eve gidip çocuğuyla ilgilenmesini istedim.

Kabul etmedi. “ Ben görevimi bırakmam “ dedi.

Cennetin annelerin ayakları altında olduğu doğrudur. Ama bir hemşireyseniz üstelik, sizi cennetler sığmaz.

SÖZÜM MECLİSTEN DIŞARI AMA , Hasta sayımız günlük 150 sınırına dayandı. Birileri sizin için kendini paralarken sizin hâlâ sorumsuz davranmanız , aşıdan kaçmanız maske takmamanız doğru mu?

Lüften bu soruyu cevaplamadan önce , kendi hasta çocuğunu başkalarına emanet edip sizin için çabalayan anne hemşireyle empati yapınız.

Sağlıkla kalınız."