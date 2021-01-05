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“Ben ve eşim pozitif, Milletvekili Mesut Genç de temaslı olarak karantinada”

Kaplıca Hotel Restorant işletmecisi Yakup Genç, testinin pozitif olduğunu eşinin de testinin pozitif çıktığını söyledi.

05 Ocak 2021 Salı 13:42
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“Ben ve eşim pozitif, Milletvekili Mesut Genç de temaslı olarak karantinada”

Kaplıca Hotel Restorant işletmecisi Yakup Genç, testinin pozitif olduğunu eşinin de testinin pozitif çıktığını söyledi. 

Yenidüzen Gazetesi'ne açıklama yapan Genç, temaslılar arasında kuzeni Milletvekili Mesut Genç’in de olduğunu ifade eden Yakup Genç, oteli tedbir amaçlı kapattıklarını ifade etti.

Genç: “Eşim pandemi hemşiresi”

Eşinin sağlık çalışanı Pandemi hemşiresi olduğunu ifade eden Yakup Genç, önceki gün eşinin testinin pozitif çıktığını dün de kendisinin pozitif olduğunu söyledi. Aile ve yakınlarının hemen bilgilendirildiğini ifade eden Genç, tedbir amaçlı 15 kişinin karantinaya alındığını ilk testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Kaynak : Yenidüzen

Son Güncelleme: 05.01.2021 14:44
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