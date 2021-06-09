Bengihan: Devlet, aidatlara göz dikecek kadar aciz duruma getirilmiştir

GÜNDEM KIBRIS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Hükümetin sendika ve sivil toplum örgütlerinin topladığı aidat gelirlerinden yüzde 5 oranında harç vergisi kesilmesi için hazırladığı Yasa Tasarısı’nı değerlendiren Bengihan, “Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin aidat gelirlerine göz diktiler. Özellikle kanser hastaları, çocuk yuvası gibi birçok sivil toplum örgütünün, tamamen gönüllülük esasıyla maaşından kestirdiği, ödemelere dahi göz dikilmiştir. Devlet bu kadar aciz hale getirilmiştir. Bu sivil toplum örgütleri ve dernekler tamamen üyelerinin aidatlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Bu yüzde 5’lik kesinti istemi, tefeciliktir. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Maliye Bakanlığı’nın verdiği kodlarla 10-20-30-50 TL yardımlar yapılıyor. Şimdi bu 50 TL’den yüzde 5 devlete mi kesilecek? Kayıt dışı iş gücüne müdahale etmeyen bu zihniyet, maalesef sendikaların her bir üyesinin maaşına göre yaptığı üye aidatı farklıdır. Bunlar sendikaların tüzüklerine göre düzenlenmiştir. 153 tane dernek var. Bu derneklerin devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Nasıl ki siyasi partiler destekleniyorsa, dernekler de maliyeden destek almalı. Devletten destek almadan, gönüllülük esasına göre bu derneklere yardımlar yapılıyor. Burada, çok önemli sosyal sorumluluk ve yardım hareketlerine imza atan bu derneklerin, can suyuna müdahale edilmektedir. Bu kabul edilemez” dedi.