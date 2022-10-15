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Benter: Hastanın kullandığı ilaçların eczacılar ve doktorlar tarafından görülmesi, hayat kurtaracak

Tıp Farmakoloji Profesörü İbrahim Benter, hastanın kullandığı ilaçların eczacılar ve doktorlar tarafından görülmesinin hayat kurtaracağının altını çizdi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 15:48
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Benter: Hastanın kullandığı ilaçların eczacılar ve doktorlar tarafından görülmesi, hayat kurtaracak



Tıp Farmakoloji Prof. İbrahim Benter, Koronavirüs gibi virüs hastalıkların tedavisinde kullanılan Paxlovid’in CYP-450 enzimlerini etkilediği için hastanın kullandığı diğer ilaçların vücuttaki seviyesini çok ciddi etkileyebilir ve ölümlere neden olabileceği konusunda uyardı. Tıp Farmakoloji Prof. Benter, hastanın kullandığı ilaçların eczacılar ve doktorlar tarafından görülmesinin hayat kurtaracağının altını çizdi.

Vücudumuzda ilaçları parçalayan ve vücuttan atılmasına yardımcı olan enzimler olduğuna işaret eden Tıp Farmakoloji Profesörü İbrahim Benter, en önemli enzimlerden bir tanesinin cytochrome P450 (CYP-450) olduğunu belirtti.

“ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR”

Bu enzimlerin çalışması yavaşlatılırsa normalde metabolize ettiği ilaçları metabolize edemez ve o ilaçların seviyesi zarar verecek seviyelerde vücutta birikebilir ve ölümlere neden olabileceği konusunda uyaran Tıp Farmakoloji Profesörü İbrahim Benter, “Koronavirüs gibi virüs hastalıkların tedavisinde kullanılan Paxlovid CYP-450 enzimlerini etkilediği (drug interactions) için hastanın kullandığı diğer ilaçların vücuttaki seviyesini çok ciddi etkileyebilir ve ölümlere neden olabilir” vurgusunda bulundu.  Tıp Farmakoloji profesörü Benter, her sene Amerika ve Avrupa gibi yerlerde bile bu nedenlerden dolayı binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

“BİLGİ-ALARM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ”

Bilgi-Alarm sisteminin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Tıp Farmakoloji Profesörü İbrahim Benter, hastanın ilaçları sisteme girilince problem olacak ilacın olması durumunda, sistemin doktoru ve eczacıyı uyaracağını söyledi.

Tıp Farmakoloji Profesörü İbrahim Benter, son olarak bu gibi sistemlere yatırım yapılmasının hem ölümleri engelleyebilecek ve hem de sağlık bakanlıklarının harcamalarını azaltacağına vurgu yaptı.

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