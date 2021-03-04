BENTER: “YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞMA ÇOK ÖNEMLİDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Dome Otel’in ilk önce devlete verildiğini, ondan sonra da Vakıflar İdaresi’ne devredildiğini söyleyen Benter, “Orada birtakım sıkıntılar devam ediyor. Kira sözleşmesi var, kira almamız lazım ama sıkıntılarımız devam ediyor” dedi.

Toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneklerinden olan İyilik Gönüllüleri projesi hakkında da konuşan Benter, “İyilik Gönüllüleri, muhteşem çalışan arkadaşlardır. İnanılmaz bir motivasyonla çalışıyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar gönüllü ve hiçbir şey beklemeden, gece gündüz uğraşan arkadaşlardır. Özellikle kimsenin ulaşamadığı arkadaşlara ulaşırlar. Bu pandemi döneminde gıda ihtiyacı olan, temizlik malzemesi olan ihtiyacı olan ailelere ulaşırlar ve o sıkıntılarını giderirler. Yardımlaşma ve paylaşma çok önemlidir” dedi.