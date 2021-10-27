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Benzer olaylar, farklı kararlar!

Mahkemelerdeki adli olaylarla ilgili üretilen farklı kararlar toplumun kafasını karıştırıyor

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:57
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Benzer olaylar, farklı kararlar!
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Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü, “Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal İsteme ve Şiddet Tehdidi” suçundan bugün yargı önüne çıktı ve 2 bin TL tazminat ile serbest kaldı.

Mahkemede konuşan tahkikat polisi Büsküvütçü’nün mahkemeye çıkma nedenini şu sözlerle özetledi:
“Zanlı Buray Büsküvütçü’nün müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı Girne’de sakin D.K’yi (K-22, TC, Yatırım Danışmanı), kendisi için kiralamış olduğu ikametgahın kira bedeli tutarındaki 26.860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için adı edilene hitaben: “Bu borcu ödemezsen aileni de bulurum. Seni bu adada barındırmam. Seni yaşatmam. Sana bu sektörde hiçbir şekilde ekmek yedirmiycem. İmzalamazsan sana yapacağımı biliyorum” deyip şiddet tehdidinde bulunup tehditle mal istemiş, akabinde adı edileni zorla Girne’de bulunan Avukat U. İ.’nın ofisine götürerek 26.860 TL’lik borç senedi imzalamasını ve evden çıkmasını sağladı”

İki hafta önce ise benzer bir başka adli olay daha yaşanmış ve kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etmişti. İş insanı Halil Falyalı’nın sahibi olduğu casinodan bir zanlı 140 bin dolar çalmış, bunun tespit edilmesi sonrasında Falyalı ve korumalarının zanlıya senet imzalatmaları nedeniyle mahkemeye çıkarılmışlardı. Falyalı hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ suçları nedeniyle 70 gün tutukluluk kararı verildi.
İki benzer suç arasındaki bambaşka mahkeme kararları toplumun da kafasını karıştırdı.

Kamuoyunda Büsküvütçü için üretilen kararın benzerinin Falyalı için neden üretilmediği sorusu kafalarda soru işareti yaratıyor.
“Kıbrıslı Türk iş insanları hedef mi alınıyor" sorusu da yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıBuray Büsküvütçü
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