Berova: “4 yasa tasarısının geçmesi konusunda kararlıyız”

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, yerel yönetimler reformu ile ilgili 4 yasa tasarısının geçmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.