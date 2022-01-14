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Berova: “Alım gücünü korumak için çalışmalarımız hayata geçecek”

UBP Girne Milletvekili ve milletvekili adayı Dr. Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

14 Ocak 2022 Cuma 09:56
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Berova: “Alım gücünü korumak için çalışmalarımız hayata geçecek”
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ÖZEL HABER

UBP Girne Milletvekili ve milletvekili adayı Dr. Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ HAYATA GEÇECEK”

Devam eden Asgari ücret tartışmaları hakkında konuşan Berova, “Asgari ücretin 6 bin 90 TL olmasını bir ön adım olarak görüyoruz. Genel Başkanımız Sucuoğlu’da artık bu tartışmanın bitmesi gerektiğini net olarak ifade etti. Artık asgari ücretin ne olacağını değil, asgari ücretin alım gücünün ne olacağını konuşacağız. Ülkedeki pahalılığın aşağı çekilmesi için neler yapılabileceğini konuşacağız ve bu konuda çalışacağız. O bütünselliği korumak adına çalışmalarımız yapılıyor. Siyasi istikrar sağlandıktan sonra bu planlarımız pratikte de hayata geçecektir” şeklinde konuştu. 
Berova, “İşçi ve işverenler bir bütünselliği oluşturuyor. Bir taraftaki bozulma tüm alanın bozulmasına neden olur. Seçimin hemen ardından masaya bütün rakamlar yatırıldıktan sonra artık işverenlerin de üzerine binen bu yükü nasıl hafifletebiliriz onun da çalışması yapılacak. Bu güne kadar zaman zaman yaptığımız sigorta primlerindeki işveren teşvikleri de piyasa yerine oturana kadar bir daha gözden geçirilecek. İşverenleri de mağdur edecek bir duruma UBP olarak girmeyeceğiz” dedi.

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Özdemir Berova
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