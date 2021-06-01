Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar
Eski kız arkadaşına hakaret dolu...
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
İzinsiz ikamet davası
İzinsiz ikamet davası
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk

Berova: “Zorlu bir süreç”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Haziran 2021 Salı 09:38
30 Okunma
Berova: “Zorlu bir süreç”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis komitelerindeki yasa tasarıları ile ilgili çalışmaları değerlendiren Berova, “Bizim işimiz murat ettiğimiz noktada, komitede bir yasa önerisinde bulunmak. Bu noktada da arkadaşlarımız bu murat edilenleri yasa diline çeviriyor. Süreç zorlu bir süreç olduğu için, bir takım sıkıntılar gündeme geliyor. İngiltere’de bir yasanın olgunlaşıp, yasalaşması, iki yıla yakın sürede oluyor. Şimdi yeni Belediyeler Yasa Tasarısı var, Cezaevi ile ilgili bir tasarı var. Yaz aylarında bu yasa tasarı üzerinde çalışacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir Berova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İle Jimnastik Federasyonu Protokol İmzaladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İle Jimnastik Federasyonu Protokol İmzaladı
Erhürman: “Yanlış hesap şimdilik Bağdat’tan döndü”
Erhürman: “Yanlış hesap şimdilik Bağdat’tan döndü”
Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak
Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim