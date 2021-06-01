Berova: “Zorlu bir süreç”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis komitelerindeki yasa tasarıları ile ilgili çalışmaları değerlendiren Berova, “Bizim işimiz murat ettiğimiz noktada, komitede bir yasa önerisinde bulunmak. Bu noktada da arkadaşlarımız bu murat edilenleri yasa diline çeviriyor. Süreç zorlu bir süreç olduğu için, bir takım sıkıntılar gündeme geliyor. İngiltere’de bir yasanın olgunlaşıp, yasalaşması, iki yıla yakın sürede oluyor. Şimdi yeni Belediyeler Yasa Tasarısı var, Cezaevi ile ilgili bir tasarı var. Yaz aylarında bu yasa tasarı üzerinde çalışacağız” dedi.