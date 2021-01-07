Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

Beş Örgütten Ortak Açıklama: Ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemeli

Yapılan açıklamada “ciddi bir kırılma yaşayan ekonomi ve özel sektör yeni bir tamamen kapanmayı kaldıramaz, ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemelidir” ifadeleri kullanıldı

07 Ocak 2021 Perşembe 10:55
842 Okunma
Beş Örgütten Ortak Açıklama: Ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemeli

Ülkemizde faaliyet gösteren beş örgüt Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği ortak bir açıklama yaparak Başbakan Ersan Saner’in UBP iç sorunları ile uğraşmayı bırakıp ülkenin sorunlarının çözümüne odaklanması gerektiği çağrısını yaptı.

Yapılan açıklamada “ciddi bir kırılma yaşayan ekonomi ve özel sektör yeni bir tamamen kapanmayı kaldıramaz, ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemelidir” ifadeleri kullanıldı

Açıklama şöyle:

Covid 19 kaynaklı krizi, sağlık sistemini de ekonomik hayatı da alt üst etti.

Ülkenin gerçeklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, dışarıya kapanma ile birlikte başta turizm, inşaat ve eğitim olmak üzere, bu üç lokomotif sektörün desteklediği yan sektörler de ciddi zararlar görmüştür.

Geldiğimiz noktada dışa yönelik bir kapanma söz konusudur. Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu Güney Kıbrıs ve Türkiye başta olmak üzere, gelen yolculara karantina kararı zaten seyahat etmeyi mecburiyet dışında neredeyse imkansız hale getirmiştir.

Dışa yönelik kapanmayı dünyada da artan vaka ve ölüm oranlarına baktığımızda anlamakla birlikte, son ünlerde Sağlık Bakanı sayın Ali Pilli tarafından dillendirilen “içeride de 21 gün kapanma” aşamasına gelinmesini anlamamız mümkün değildir.

Belli ki, devletin diğer kurumları tarafından denetim ve uygulama noktasında yalnız bırakılan, artan vaka sayıları nedeniyle sağlık sistemi üzerinde artan yük, sayın Ali Pilli’yi çaresiz bir konuma getirmiştir.

Başbakan Ersan Saner, sadece UBP iç sorunları ile uğraşmayı bırakıp, ülkeye başbakanlık, sorunların çözümüne de liderlik sergilemeyi başarmak zorundadır.

 Aksi, ülkeyi hükümet değil, Sağlık Üst Kurulu, sadece sağlık sistemini düşünerek yönetir konuma gelecektir.

Sağlık Üst Kurulu’nun geçtiğimiz haftalardan itibaren almış olduğu tedbirler, dışarıya yönelik tam bir kapanma, içeriye yönelik de sağlık seferberliği anlamına gelmekteydi. Buna çok sayıda sektörün acı çekmesi pahasına destek verdik.

Mart 2020’den bu yana ciddi kayıplar yaşayan sektörler, sağlık tedbirleri yanında ekonomik tedbirlerle de desteklenmelidir.

Beklenti, devletin kasasındaki parayı özel sektöre vermesi değil, özel sektörde dışa kapanmaya rağmen devam eden ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramamasıdır.

Sağlık Bakanı sayın Ali Pilli, her fırsatta “tamamen kapanma” diyerek, var olan ekonomik sorunlara, yeni sorunlar eklemektedir.

Dışa yönelik tedbirler ciddi acı verse de, katlandık. Ancak şu anda ciddi bir kırılma yaşayan ekonomi ve özel sektör yeni bir tamamen kapanmayı kaldıramaz.

Sağlık sisteminin şu anda var olan vakalarla baş edemeyeceğini düşünmüyoruz.  Bu alan, gerekirse yeni istihdamlarla desteklenerek, mevcut personel yükü paylaşılmalı, ama ülke yeni bir ekonomik kaosa sürüklenmemelidir.

Bu konuda, örgütler olarak duruşumuz bu noktadadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
İskele’de inşaat malzemesi hırsızlığı!
Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor
Gündoğan ailesi, KKTC’deki yetkililerden yardım bekliyor
'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'
'Her şey normalmiş gibi davranmayı bırakın'
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim