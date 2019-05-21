Besim, 15 ayda yaptıkları 15 icraatı anlattı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, görevi devraldıklarında sağlıkta bekleyen çok sorun olduğunu kaydederek, “Bir saniyenin bile kaybedilmemesi gerektiğini biliyorduk. Bu bilinçle çalıştık” dedi.

Besim, basın toplantısı düzenleyerek 15 ayda yaptıkları 15 icraatı anlattı

Sağlık Bakanlığı’nda bu öğlen düzenlenen basın toplantısında, Müsteşar Umure Örs, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ve daire müdürleri de hazır bulundu.

Besim, basın toplantısında soruları da yanıtladı. İlaç konusundaki bir soruyla ilgili Besim, “İlaç ihaleleri tamamlandı. 10 tır ilaç dün itibarıyla İlaç ve Eczacılık Deposu’na geldi. İlaçlar süratle indiriliyor” dedi.

“EN ÖNEMLİ İCRAAT KALP NAKLİ”

En önemli icraatlarının başına kalp naklini koyduklarını belirten Besim, “Sağlığın en ileri noktası kalp naklidir” vurgusunda bulundu. Besim, ilk kök hücre uygulamasının da bu dönemde yapıldığını söyledi.

Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, koruyucu halk sağlığı, radyasyon sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığı ve iş yeri hekimliği, koruyucu diş hekimliği, istatistik, kök hücre ve adli tıp gibi birimler kurduklarını söyledi, bu birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

112 Acil Servis’in yeniden organize edildiğini kaydeden Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 5 ünitenin hayata geçirildiğini söyledi.

Besim, “17 sağlık merkezimiz var. Buralarda koruyucu sağlık hizmetleri verilmesini çok önemsedik. Sağlık merkezlerinin alt yapısını da güçlendirdik. Dikmen Sağlık Merkezi açıldı. Lefke Cengiz Topel Hastanesi’ne diyaliz bölümü oluşturuldu. Akdoğan, Yenierenköy, Güzelyurt, İskele sağlık merkezlerinde ilk kez kan tetkik laboratuvarı kuruldu. Güzelyurt Sağlık Merkezi 7-24 döneme başladı” dedi.

15 yılın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ikinci anjiyo cihazının alımı için girişim yapıldığını, alımı konusundaki süreç tamamlanan cihazın yakında hastaneye geleceğini belirtti.

KALKANLI YAŞAM EVİNDE 67 HASTA

Hizmete açtıkları Kalkanlı Yaşam Evi’nde 67 hastanın tedavi gördüğünü belirten Besim, “Bu benim onur duyduğum işlerden biridir” dedi.

Bir proje kapsamında hasta refakatçisi ve bakıcısı yetiştirdiklerini de anımsatan Besim, “Bu da takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken bir projedir” şeklinde konuştu.

Öğrenci takip sistemi konusunda attıkları adımları aktaran Besim, “Yeni bir sistem olmasına rağmen 2018’de sağlık sigortalarından sağlık fonuna ciddi bir para aktı. Bunları yatırım için kullandık” dedi.

Besim, Güzelyurt Hastanesi 2. etap projesi ve inşaatının tamamlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Ülkenin gerçeklerini görmezden gelerek yaratılan suni tartışmalar sağlığın enerjisini bitirdi. Önünü tıkadı” dedi.

Sağlıkta çağdaş dünyayı yakalamak için yapılması gereken çok şey olduğunu vurgulayan Besim, “İstatistiği, koruyucu halk sağlığını, aile planlamasını, kanseri önlemeyi konuşmayan bir toplumda ikinci işi konuşmak ne kadar anlamlıdır? Benim için anlamlı değildir. Önceliklerim bu değildi. Yapılması gereken çok iş vardı. Önceliklerimizi onlar oluşturdu” şeklinde konuştu.

İkinci işin sadece sağlığın değil kamunun yani ülkenin sorunu olduğunu belirten Besim, “Bu, Kamu Reformu ile gündeme gelmesi gereken bir konudur. Bu da güçlü bir hükümeti gerektirir, koalisyon hükümetlerini değil” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün Sağlık Bakanlığı’nda düzenlediği, bir buçuk yıllık icraatlarını aktardığını basın toplantısında soruları da yanıtladı.

“İLAÇ İHALELERİ BİTTİ…10 TIR İLAÇ DEPOYA ULAŞTI”

İlaç eksikliği konusunda bir soruya ilişkin Besim, tüm ilaç ihalelerinin bittiğini, dün itibarıyla ilaç yüklü 10 tırın İlaç Eczacılık Dairesi’ne ulaştığını açıkladı. Besim, “İlaçlar hızlı şekilde depoya indiriliyor” dedi.

Görevden mutlu gideceği yönünde açıklaması olduğunun hatırlatılması, “sağlıkta yapılamayanların” sorulması üzerine Besim, şunları kaydetti:

“Elbette ki 15 aylık sürede yapmak isteyip de yapamadığımız çok şey var. Ama ben neden görevden mutlu gidiyorum? Bakanlar Kurulu’nun bir elemanı olarak bir buçuk yıla yakın sürede kendi ayaklarımızın üzerinde nasıl durabildiğimizi, hem de en kötü günlerde nasıl durabildiğimizi, gördüm, Yani aslında ışığı gördüm. Bu ışığı gördükten sonra da görevden mutlu gidiyorum.”

“KALP HASTANESİNİ BİTİRİP GİTSEYDİM ÇOK DAHA MUTLU OLACAKTIM”

Sağlıkta icraat yapmak için 15 ayın kısa bir süre olduğunu kaydeden Besim, “İstikrarsız hükümetlerin yabancısı değil. Biz de göreve gelirken, her an bir yol kazasına uğrayabileceğimizi biliyorduk. Onun için her dakikayı, saniyeyi çok iyi değerlendirmeye çalıştık. ‘Buzlar çözülmeden’i oynadık. Kalp hastanesini bitirip görevden öyle gitseydim çok daha mutlu olacaktım. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çok rahatlayacaktı, kalp ünitesi olarak modern, güzel bir yere kavuşacaktık” şeklinde konuştu.

İKİNCİ İŞ YASAĞI… “YAPILMASI GEREKEN ÇOK İŞ VARDI. ÖNCELİKLERİMİZİ ONLAR OLUŞTURDU….BU SADECE SAĞLIĞIN DEĞİL ÜLKENİN SORUNU”

“İkinci iş yasağına” yönelik soruya ilişkin Besim, şunları söyledi:

“Ülkenin gerçeklerini görmezden gelerek yaratılan suni tartışmalar sağlığın enerjisini bitirdi. Önünü tıkadı. Biz kalp ünitesini, kök hücreyi, yaşam evlerini, sağlık turizmini konuşacağımıza oturduk ‘o doktor orada mı çalışır, burada mı çalışır’, bunu konuşuyoruz. Elbette ki yasal düzenleme olarak bu yapılmak zorundadır ama bu sadece sağlığın değil, kamunun sorunudur, ülkenin sorundur. Kamu Reformu ile gündeme gelmesi gereken bir konudur. Bu da güçlü bir hükümeti gerektirir, yani koalisyon hükümetlerini değil, tek başına güçlü bir iradeyle ve güçlü bir halk iradesiyle olur….”

İkinci iş konusunda kendilerinden önce hazırlanan bir tüzük olduğunu anımsatan Besim, “Tüzüğün çalışması konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Ayrı bir birim kurduk. Yasal sıkıntıları aşmaya çalıştık” dedi.

“ÖNCELİKLERİM BU DEĞİLDİ”

Sağlıkta çağdaş dünyayı yakalamak için yapılması gereken çok şey olduğunu kaydeden Besim, “İstatistiği, koruyucu halk sağlığını, aile planlamasını, kanseri önlemeyi konuşmayan bir toplumda ikinci işi konuşmak ne kadar anlamlıdır. Benim için değildir. Önceliklerim bu değildi. Yapılması gereken çok iş vardı. Önceliklerimizi onlar oluşturdu” şeklinde konuştu.

“BİZE GÖREV DÜŞERSE ALMAYA HAZIRIZ”

“Siyasete devam edecek misiniz?” sorusuna yönelikse Besim, “Biz görev insanıyız. Böyle doğduk, böyle yaşadık. Bu topraklarda daha güzel bir gelecek için bize görev düşerse, bu görevi almaya her an hazırız. Bu, elbette ki CTP çatısı altında olur” dedi.