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Beyköy'de trafik kazası: 1 Ağır Yaralı

Ahmet CONKBAYIR, kaza sonucu yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 11:11
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Beyköy'de trafik kazası: 1 Ağır Yaralı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.01.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Beyköy’de Şht. Turgut Onbaşı Sokak üzerinde, Ahmet CONKBAYIR (E-70), yönetimindeki KT 910 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına ardından da bir ikametgahın garaj kısmındaki beton duvara ve demir kapısına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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