Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96154
ALTIN
231.202
DOLAR
5.8737
STERLİN
7.7567
EURO
6.7979
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

Beylerbeyi Anaokulu’nda Hayvan Sevgisi Farkındalık Etkinliği

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Anaokulu’nda hayvan sevgisine ilişkin farkındalık etkinliği düzenledi.

12 Ekim 2018 Cuma 14:58
Beylerbeyi Anaokulu’nda Hayvan Sevgisi Farkındalık Etkinliği

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel’in katıldığı etkinlikte çocuklara sokak hayvanları ve içinde bulunduklar koşullar hakkında bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca Girne Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi (Hayvan Barınağı) tanıtıldı.

Çocuklar, belediyenin getirdiği köpeği severek, köpeği yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklar ayrıca beraberinde getirdiği mamaları Girne Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle Ekim ayında birçok okul ve kurumun Girne Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edip, mama bağışında bulunduğunu söyledi.

Naile Soyel, belediyenin yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sokak hayvanları konusunda toplumda farkındalığın giderek arttığına dikkat çekti. Soyel, mama bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Beylerbeyi AnaokuluHayvan Sevgisi Farkındalık Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Din İşleri Başkanı Atalay’ı Ziyaret Etti
Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti
Özçınar, Arter’i Ziyaret Etti
Harmancı Muhtarlara iki Yeni Uygulamayı Anlattı
Harmancı Muhtarlara iki Yeni Uygulamayı Anlattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim