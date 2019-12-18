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Bıçaklama zanlıları cezaevine gönderildi

18 Aralık 2019 Çarşamba 23:14
Bıçaklama zanlıları cezaevine gönderildi

Girne’de unuttukları cep telefonu yüzünden olay çıkarıp, bir kişiyi bıçakladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Girne’de Atilla Sokak üzerinde CafeHarbour isimli işyerinin lojmanı olarak kullanılan eve giren zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları’nın kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’in omuzunu maket bıçağı ile kestiklerini söyledi.

Soyel, zanlıların daha sonra ShuroAhmed’e ait cep telefonunu aldıklarını belirtti. Polis, zanlıların daha sonra aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’a ait toplam 5 adet cep telefonlarını da aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların telefonları topladıktan sonra evin mutfak kısmına girerek, bıçak aldıklarını, Batuhan Zünbülova’nın “Ahmet bir daha buraya gelirse hepinizi bıçaklarım” dediğini ve sonra Serkan Doğruöz’ü darp ettikten sonra olay yerinden gittiğini söyledi.

Polis memuru Soyel, zanlının mutfaktan aldığı bıçağı pencereden attıp olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, zanlıların 11 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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GirneBıçaklama ZanlılarıHaberGündemKıbrısCezaeviMahkeme
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