Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet edenlerce “her zaman olduğu gibi yine işin kolayına giderek ve dövizin yükselmesini gerekçe göstererek akaryakıta, enerjiye ve doğal yansımaları nedeniyle aslında otomatik olarak bütün tüketim maddelerine” zam yapıldığını kaydetti.
Bıçaklı, bu nedenlerden dolayı da halkınn alım gücünün yüzde 60 oranında azaldığını ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalıştırılan emekçilerle, dar gelirli vatandaşların tamamen açlığa mahkum edildiğini ifade etti.
Bıçaklı şöyle dedi:
“Dövizin yükselmesini sebep gösterip nerdeyse her gün bütün tüketim maddelerine zam yaparken, halkımızın alım gücünün korunması için maaş ve ücretlere de aynı oranda artış yapılması gerekmektedir. Ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümetler halkına mazaret üretemez, çare üretmek zorundadır.”
Bıçaklı: “Hükümetler mazeret değil çare üretmek zorundadır”
Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı'dan hükümete eleştiri
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet edenlerce “her zaman olduğu gibi yine işin kolayına giderek ve dövizin yükselmesini gerekçe göstererek akaryakıta, enerjiye ve doğal yansımaları nedeniyle aslında otomatik olarak bütün tüketim maddelerine” zam yapıldığını kaydetti.
Bütün zamların tek sorumlusu bu ülkedeki sendikalardır. Sadece kendi çıkarlarını düşünen devleti düşünmeyenler bunlara sebep oldular. Sürekli grev yapacağınıza taşın altına elinizi koysanız bugün bu durumda olmazdık.
Siz biliyormusunuz bu ülkeden kaç yatırımcı geri döndü? Nedeni memura iş yaptıramamak. Memur işiniz düzgün yapsa yatırımcıya sahip çıkıp işlemleri düzgünce yapsa bu ülkeye istihdam gelir. Ama yok çalışmadan para kazanmak için sürekli greve gidin bi izin için günlerce peşinizde koşalım ne işi olur yatırımcının bu ülkede. Devam edin çalın çalışmayın devletin malı deniz yemeyen keriz..
Halkın ekmek yerine benzin yediğini bilmiyordum iki adım yurunen yere arabayla gidilmesin mesela