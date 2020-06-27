Bilge Lord'a müebbet hapis

7 yaşındaki oğlunu vahşice öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı



ÖLENE KADAR BAŞINDA BEKLEMİŞTİ…

Yedi yaşındaki öz oğlunu defalarca acımasızca bıçaklayarak, oğlunun başında ölmesini bekleyen Bilge Lord’undavasında karar dün verildi. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, adam öldürme suçunun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan biri olduğuna değindi.



“SUÇU SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE İŞLEDİ”…

Başkan Nüvit Gazi, sanığın boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin Facebook’ta paylaştığı fotoğrafta kendisinin ve özoğlu olan maktülun olmaması nedeniyle, maktülü planlayarak öldürdüğünü belirtti. Gazi, sanığın 7 yaşında ve savunmasız olan kendi çocuğuna karşı kötü suçları işlemesinin işlenen suçların vahametini artırdığı gibi, sanık tarafından maktulün göğüs ve karın kısmına saplanan 4’ü öldürücü 19 bıçak darbesiyle öldürmesinin vahşeti ortaya koyduğunun altını çizdi. Başkan Nüvit Gazi, kamu menfaati gereği benzer suçların işlenmesini önlemek amacıyla caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın suçu soğukkanlı bir şekilde işlediğinin altını çizip, maksimum ceza olan ömür boyu hapis cezası verdiklerini açıkladı.



