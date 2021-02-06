Bin 500 destek ödemeleri, yasağın sonlanmasının ilk iş günü ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bin 500 TL tutarındaki destek ödemelerinin gerçekleşmesi için Maliye Bakanlığı’ndan gerekli kaynağın aktarıldığını ve bu konudaki teknik çalışmaların tamamlandığını açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının sonlanmasının ardından ilk iş gününde toplam 33 milyon Türk Lirasındaki tutarında ödemeler gerçekleştirilecek.



Bu arada Yerel İşgücü İstihdamı’nın Desteklemesi Tüzüğü kuralları çerçevesindeki toplam 6 bin 184 işverene 12 milyon 368 bin TL tutarındaki işveren destek ödemeleri dün gerçekleştirilmişti.

