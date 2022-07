Bir annenin yardım çığlığı

ÖZEL HABER: PELİN DAL

2021 Yılının Ağustos ayında, arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği denizde dalış yaparken, boynunu zemine çarpan Rozyyev , boyun kemiklerinin kırılması ve omur iliğinin zedenlenme si nedeniyle felç oldu.

Genç adam 10 aydır yatağa bağımlı bir şekilde, gelecek yardımlarla tekrardan ayağa kalkabileceği günü bekliyor.

Atacan Rozyyev'in hemşire olan annesi Salamat Rozyyeva'nın ise gözü yaşlı...

Oğlunu hayatının en güzel döneminde yatağa bağımlı halde görmenin burukluğunu yaşayan Rozyyeva, Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuştu.

Rozyyeva, oğlunun geçirdiği talihsiz kazanın ardından hayatlarının alt üst olduğunu belirterek, oğlunun gencecik bir mühendis olmaya hazırlanırken hayatının karardığını belirtti.

Gözü yaşlı anne şunları söyledi:

"İnsanın hayatının baharındaki evladını bu şekilde yatağa bağımlı halde görmesi kadar kötü bir şey yok. Hayatımız Atacan'ın geçtiğimiz Ağustos ayında geçirdiği kötü kaza ile alt üst oldu. Sadece eğlenmek istemişti, denize daldı ve hayatımız bir anda karardı. O gün bu gündür yatağa bağımlı bir şekilde. Boyun kemikleri kırıldı ve omur iliği zedelendi. Komple felç kaldı. Aldığımız fizik tedavilerle artık ellerini ve kollarını hareket ettirebiliyor."

"500 Bin TL'ye ihtiyacımız var"

Atacan'ın hayata geri dönebilmesi için robotik fizik tedavi yöntemi ile tedavi olması gerektiğini söyleyen gözü yaşlı anne, bu imkanın ülkemizde bulunmadığını, bu yüzden tedavinin Türkiye'de devam etmesinin şart olduğunu kaydetti. Anne Salamat Rozyyeva bu tedavi için 500 bin TL yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Anne Salamat Rozyyeva, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim bu tedavi masraflarını karşılayabilme imkanımız ne yazık ki yok. Bu yüzden yardım kampanyası başlattık. Bir aylık tedavi masraflarını çok şükür yardımlar sayesinde karşıladık. Önümüzdeki ay Atacan tedavi için Türkiye'ye gidecek. Ancak tedavinin sürdürülebilmesi ve oğlumun tekrardan ayağa kalkabilmesi için 500 bin TL'ye daha ihtiyacımız var."

Tüm KKTC halkına ve iş adamlarına seslendi!

Gündem Kıbrıs aracılığıyla tüm KKTC halkına ve işadamlarına seslenen Rozyyeva, oğlunun bir an önce ayağa kalkabilmesi için her türlü yardıma açık olduklarını belirtti. Gözü yaşlı anne, 'bir aylık tedavi masraflarını yardımlar sayesinde karşıladık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim ve de minnettarım. Ancak oğlumun tekrar ayağa kalkabilmesi için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Tüm herkese çağrımdır. Ne olur bize yardım edin' diye konuştu.

Genç adam, yardım bekliyor!

Yatağa bağımlı hale gelen genç adam Atacan Rozyyev de oldukça üzgün. Hayatının en güzel döneminde talihsiz bir kaza ile hayatının karardığını dile getiren Rozyyev, bugüne kadar kendisine yardım eden herkese teşekkürlerini belirterek, tedavisinin tamamlanması için daha çok yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Hesap numaraları...

Genç adamın yeniden ayağa kalkabilmesi için yardım etmek isteyenlerin başvurabileceği hesap numaraları ise şöyle:

İş Bankası hesap bilgileri

FERUZA ROZYYEVA adına

TRY : TR07 0006 4000 0016 8060 0591 47

USD : TR95 0006 4000 0026 8060 0623 11

SWIFT CODE (USD) : ISBKTRISXXX

GBP : TR08 0006 4000 0026 8060 0623 25