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Bir haftada 70 kaza!

Ülke genelinde 29 Nisan 5 Mayıs arasında 70 trafik kazası meydana geldi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:48
Bir haftada 70 kaza!
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Ülke genelinde 29 Nisan 5 Mayıs arasında 70 trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 70 kazadan, yaralanma ile sonuçlanan 16 kazada 21 kişi yaralandı.

Kazaların 15’i süratli araç kullanmak, 14’ü kavşakta durmamak, 18’i yakın takip, 10 dikkatsiz sürüşten dolayı yaşandı.

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Kazalarda toplam 322 bin TL hasar meydana geldi. Kazaların 32’si Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 16’sı 
Girne, 4’ü Güzelyurt ve 3’ü İskele’de meydana geldi.

 750 SÜRÜCÜYE CEZA  

Trafikte dönem içerisinde yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 203 araç sürücüsünden   750’si  hakkında ileri işleme gidildi. 

“Sürücülerin 98’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 76’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 67’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 35’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 33’ü alkollü,  31’i muayenesiz araç kullanmak, 31’i dikkatsiz sürüş yapmak, 19’u sürüş ehliyetsiz, 15’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si özel işletme izinsiz araç kullanmak,  1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 156’sı da diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

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