Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94405
ALTIN
191.228
DOLAR
4.6907
STERLİN
6.2121
EURO
5.4807
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Bir haftada 721 kişiye trafik cezası

İlgili dönemde toplam 5 bin 570 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 721’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:20
Bir haftada 721 kişiye trafik cezası

İlgili dönemde toplam 5 bin 570 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinin 721’i ile ilgili ileri işleme gidildi. 

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 173’ü süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 169’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 57’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 23’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 4’ü “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 148’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak!
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak!
Güngürdü: “Onlar çamur attı. Girne halkı itibar etmedi"
Güngürdü: “Onlar çamur attı. Girne halkı itibar etmedi"
Acil Servis’lerde vakalar aciliyete göre muayene edilecek
Acil Servis’lerde vakalar aciliyete göre muayene edilecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim