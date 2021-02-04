BİR HEMŞİRENİN İSYANI: "EMEKLERİMİZ ÇÖP OLUYOR ÇÖP!" 

Pandemi otelinde hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı Büşra Ekinci, vakaların hızla artmasına karşın insanların sorumsuzca dışarıda dolaşmasına isyan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Ekinci, sağlık çalışanlarının artık çok yorulduğunu belirterek insanların evden çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Büşra Ekinci'nin paylaşımı şu şekilde:

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Bir hemşire olarak bu güne kadar hep sustum ama gerçekten artık yeter!

Çok yorulduk bunu anlayın...

Bizimde insan olduğumuzu , ne şartlar altında çalıştığımızı gön önünde bulundurun ve evinizden çıkmayın!

Temaslı olduğunuz kişileri gizlemeyin!

Saatlerce tulumların içinde maskelerin içinde şu kış gününde bile nasıl terlediğimizi , nefes alamadığımızı , canımızın çıktığını görmüyor ve ciddiye almıyor musunuz gerçekten?

Bizimde ailelerimiz bizimde evimiz var bizde onlara sarılmayı öpmeyi özlemedik mi?

Siz aylardır umursuz umursuz gezdiğiniz için biz bu haldeyiz!

En büyük sorumlusuda siz kimseyi düşünmeden hareket edenlerinizdir...

71 vakadan bahsediyoruz , bir önceki gün 62!!! Bu rakamlar bile hala ciddi gelmiyor size ama ne yatıracak hastane ne de bakacak hemşire doktor kaldı...

Emeklerimiz çöp oluyor çöp!

#EVDEKAL!