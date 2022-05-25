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Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!

Gönyeli'de meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlılar M.S.Ö ve S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:59
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Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev huzurda bulunan zanlılar M.S.Ö ve S.G'nin 21 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Gönyeli'de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde, Gönyeli' de yarım inşaat içerisinde bulunan toplam değerleri 12.000 TL olan 15 adet 4m'lik plaka demir teleskopları sirkat edip ayni gün saat 09.40 raddelerinde Haspolat' ta faaliyet gösteren As Buzu isimli hurda işletmesine giden her iki zanlı da sirkat etmiş oldukları toplam değerleri 12.000 TL olan 15 adet 4m'lik plaka demir teleskopları sahte davranışla bahse konu işletmeye hurda olarak 630 TL karşılığında satmak suretiyle sahte davranışla para temin suçunu işlediklerini söyledi.

Polis ayni gün bahse konu demir teleskoplar emare olarak tespit edilerek zapt edildiğini ve temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını yapılan sorgularında zanlı M.S.Ö yapmış olduğu sözlü beyanında konu demirleri S.G ile aldıklarını ve sattıklarını kabul ederek mevcut 630 TL'den 160 TL zanlı S.G'ye verdiği ve kendisine 470 TL bıraktığı bilahare bu paralardan tasarrufunda 400 TL emare olarak zapt edilerek kalan 70 bir markette harcadığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, zanlı 1’in 50 bin TL zanlı 2’nin ise 100 bin TL’lik kefil kefaleti ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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