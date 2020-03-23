Bir mülteci gemisi daha rotasını KKTC'ye çevirdi

Boltaşlı-Taşlıca köyleri arasında geminin yan yatması sonucu kurtarılan 175 mültecinin ardından bu kez de içerisinde 100 mültecinin bulunduğu bir gemi daha, Rum polisi tarafından kara sularına sokulmayarak rotasını KKTC sularına çevirdi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin ve ilgili birimlerin, gerekli izine sahip olmayan kişilerin “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağına ya da kara sularına” girişine izin vermeyeceğini yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, polisin, korona salgını tehlikesi nedeniyle ilgili birimlerden gerekli izni almayan herhangi bir kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne ve kara sularına giremeyeceğini açıkladı.

Andreu'nun Greko Burnu’nda mültecileri taşıyan bir geminin tespit edilmesi konusunda yaptığı açıklamada, Liman ve Deniz polisinin, Arap kökenli olan 100 mültecinin bulunduğu gemiyi engellediğini ifade ettiği bildirildi. Geminin, Mağusa deniz bölgesinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” toprağına yaklaşma niyetiyle hareket ettiğinin tespit edildiğini belirtilen açıklamada polisin, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki giriş yasağına ilişkin talimatı uyguladığı belirtildi.

100 MÜLTECİ DENİZİN ORTASINDA

Rum kaynakları, polise ait hücum botlarının gemiye yaklaştığını, tercüman yardımıyla bu kişilere, gıda, su ve yakıt yardımı yapıldığını ayrıca geldikleri noktaya geri dönmeleri yönünde çağrıda bulunulduğunu ifade etti. Kıbrıs'ın güneyine girişlerine izin verilmeyen 100 mültecinin bulunduğu geminin rotasını KKTC karasularına çevirdiği öğrenildi. Yenierenköy açıklarında bulunan geminin KKTC kıyılarına yanaşıp yanaşmayacağı yetkililer tarafından takip altında...

Kıbrıs Postası