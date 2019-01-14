Bir sonraki dönem elektrik faturaları 21 günlük olacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun dağıttığı son dönem faturaların yüksekliğinin 30 değil 39 günlük olmasından kaynaklandığını belirterek ancak süre arttı diye üst fiyat dilimine geçmenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Nami, bir sonraki dönem faturalarının da 21 günlük olacağını kaydetti; “Halktan haksız kazanç elde edilmesi söz konusu değildir” dedi.

Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi konusuna da değinen Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, projeyi ileri safhaya götürmek için ellerinden geleni yaptıklarını, güçlü iradelerini Türkiye’deki yetkililere ilettiklerini belirterek “Top Türkiye’de... KKTC üzerine düşeni yerine getirdi” diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu’nda yüksek elektrik faturaları konusu ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından gündeme getirildi; Tatar’ı yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami açıklamalar yaptı.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, toplantının başında iç tüzüğün 62. maddesi tahtında söz alarak, yüksek elektrik faturaları konusunda hükümetin açıklama yapması gerektiğini, kurumla ilgili çeşitli soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.

Tatar, faturalar konusunda yaşanan sıkıntının “bilerek mi” yapıldığı şüphesi doğduğunu, kurumun borçlanma durumunun ne olduğunu sordu.

Tatar, hükümetin enerji politikaları ve kablo ile elektrik konusunda durumun ne olduğu konusunda bilgi talep etti.

KIB-TEK’in kendi kendini yönettiğini ama yönetimi hükümetin belirlediğini dile getiren Tatar, “Gelecekle ilgili önemli bir yola giriliyor. Yeni bir yatırım hamlesine girileceği söyleniyor. Bununla ilgili bilgi istiyoruz. Milletvekillerinin de bilgi sahibi olduğunu sanmıyorum” dedi.

Doğru hamleler yapılmazsa elektrikte sıkıntı yaşanabileceğini, kablo ile Türkiye’den elektrik getirilmesi projesine büyük önem verdiklerini dile getiren Tatar, “Doğru enerji politikası nedir?” diye sordu.

Güneş enerjisinin yaygınlaşmasının kablo ile elektrik konusuna uyumlu olduğunu belirten Tatar, uzun vadede yenilenebilir enerjinin mantıklı, temiz bir politika oluşturacağını kaydetti.

Tatar, gaz depolama tesislerinin ne kadar gerçekçi olduğunu sordu, “Hangi limana nasıl gelecek, bu sorgulandı mı?” diye konuştu.

Tatar, projelerin onaylandığı son noktanın ülkedeki makamlar olduğunu, Türkiye’de ihaleye çıkıldığı ve buradaki makamların yetkisiz olduğunu söylemenin doğru olmadığını söyledi.

NAMİ: “ÜST DİLİMDEN FATURALANDIRMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, elektrik faturalarında 30 gün yerine 39 gün ek tüketim yüzünden fiyatın bir üst dilime geçmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Nami, dilimin artmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Nami, 30 günlük çıkan faturaların bu kez 39 günde çıktığını ancak haksız kazanç gibi bir iddianın doğru olmadığını, kurumun genel müdürünün detaylı teknik açıklamayı yaptığını kaydetti.

“BİR SONRAKİ DÖNEM 21 GÜNLÜK ÇIKACAK”

Bir sonraki dönemin elektrik faturalarının 21 günlük çıkacağına dolayısıyla rakamın düşük olacağını ifade eden Nami, “Halktan haksız gelir elde edilmesi söz konusu değildir” dedi.

“KABLO İLE ELEKTRİKTE TOP TÜRKİYE’DE… KKTC ÜZERİNE DÜŞENİ YERİNE GETİRDİ”



Kablo ile elektrik konusunda çalışmaları ileri safhaya götürmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Nami, güçlü iradelerini Türkiye’deki yetkililere ilettiklerini, topun Türkiye’de olduğunu, KKTC’nin üzerine düşeni yerine getirdiğini kaydetti.Nami, bilimsel veriler ışığında, Türkiye yetkileri, ülkedeki akademisyenler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ile görüşmeler yapıldığını bu çalışmalar doğrultusunda politikanın belirleneceğini söyledi.

ÇOKLU TARİFE ŞUBATTA

Acil ihtiyaç değerlendirmesi de yapıldığını dile getiren Nami, çoklu tarife sistemine ihtiyaç duyulduğunu, sistemin Şubat ayında devreye gireceğini, Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı’nın çalışıldığını belirtti.

Nami, kablo geldiği zaman güneş enerjisinin önünün açılacağını ancak şu anda bu sistemin ne zaman devreye gireceğinin bilinmediğini dolayısıyla kısa dönemde sağlanabilecek çözümlere odaklanıldığını belirtti.

Doğal gaz konusunun bu noktada gündeme geldiğini ancak bu sisteme geçişin de kolay olmadığını dile getiren Nami, KIB-

TEK’in İhale Şartname Taslağı’nı web sitesine koyduğunu ve eleştiri ile önerilere açtığını söyledi.

Eşzamanlı olarak güneş enerjisi santralleri ile ilgili de KIB-TEK’in şartname hazırlanmasına yönelik çalışma başlattığını söyleyen Nami, enerji çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Güneş enerjisinden azami şekilde faydalanma konusunda kat edilmesi gereken aşamalar olduğunu söyleyen Nami, birçok konuyu paralel şekilde olgunlaştırmaya çalıştıklarını, enerji üretimini hızlı, ucuz ve çeşitli hale getirme amacında olduklarını kaydetti.

“TEREDDÜT YOK, ISRARCI TAVRIMIZ VAR”

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Nami, “Kablo konusu ile ilgili hükümetin tereddüdü değil ısrarcı bir tavrı vardır. Türkiye’nin kendi süreçlerini tamamlaması gereklidir. Gereken temaslar da yapılmıştır. Ümidimiz bu yatırımın bir an evvel gerçekleşmesidir. Bu senaryoyu beklerken gereken yatırımları yapmamız da kaçınılmazdır” dedi.

Elektrik fiyatlarının hızlı bir şekilde artışının halka değil devlete yansıtılması konusunda yapılan uygulamaya değinen Nami, bu ödemenin zamana yayılarak üç yıl içinde faturalara düşük miktarda yansıtılacağını ancak kurumun zarara uğramayacağını, zaman içinde tahsil edileceğini kaydetti.

Tahsilat oranlarına da değinen Nami, akıllı sayaçların kullanımı ile tahsilat oranlarında yakalanan başarının aynı oranda devam ettiğini gerileme olmadığını söyledi.

ENERJİ DAİRESİ

Nami, Enerji Dairesi’nin kurulması ile ilgili çalışmanın devam ettiğini Mevzuat Dairesi’nden görüş beklendiğini ifade etti.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesine ilişkin fizibilite raporu konusundaki soruyu yanıtlayan Nami, fizibilite çalışmalarının teknik ve pahalı çalışmalar olduğunu, karşıdan yeşil ışık gelmesiyle bu çalışmaların yapılacağını söyledi.



Haber: Gözde Süreç Sarı