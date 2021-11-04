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Bir zam da ekmeğe!

Sabah saatlerinde tütün fiyatlarına zam geldiğini öğrenen yurttaşa, bir zam haberi de ekmekten geldi.

04 Kasım 2021 Perşembe 11:47
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Bir zam da ekmeğe!
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Fırıncılar Birliği Başkanı, Çıralı Fırın Direktörü Ömer Çıralı, ekmeğe yapılan zamla ilgili  konuştu.

“Yüzde 25 civarı bir zam söz konusu"

En çok tüketilen ekmek türü olan somun ekmeğin satış fiyatının 4 TL’ye, dilimli köy ekmeği ve diyet ekmeğin fiyatının ise 10 TL'ye yükseleceğini ifade eden Çıralı, yüzde 25 civarı bir zam olacağını söyledi.  

Farklı fırınların farklı fiyatlar da ortaya koyabileceğinin altını çizen Çıralı, hayat pahalılığı nedeniyle ekmek fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“Zam, Pazartesi gününden itibaren geçerli"

Fırıncılar Birliği Başkanı, Çıralı Fırın Direktörü Ömer Çıralı, yeni fiyatların 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
EkmekZam
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