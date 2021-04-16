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‘BİR ZAMANLAR TURİZM’

Metin Şahinoğlu'nun bugünkü köşe yazısı...

16 Nisan 2021 Cuma 11:39
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‘BİR ZAMANLAR TURİZM’

Güney Kıbrıs’a turist taşıyan uçakların geçen hafta itibarı ile inmeye başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Son 24 saat içinde Larnaka Hava Limanı’na 39 uçak indi. Antalya inişli dış hatlardan gelen uçak sayısı 24 saatlik bir dilimde 50 uçağı geçiyor. Üikemizden hiçbir yeni açılımla ilgili haber çıkmadı . Hatta gündemde ekonomi yok, turizm hiç yok. Peki ne mi var? Bir Zamanlar Kıbrıs. Herkes senarist olmuş her kişi kendi bildiği doğrulara göre dizi eleştirmenliği yapıyor.

Bir yılı aşkın süredir evine ekmek götüremeyen sektör çalışanlarını düşünen yok, milyonlarca lirayı yatırım yapıp tesis kuran, sektöre yatırım yapanı düşünen bir Hükümetimiz yok. Hal böyle iken ne kurultaylar nede seçimler umurumda bile değil.

Allah aşkına bir düşünün ne kadar zaman daha bu iş böyle gidebilir turizm için? 2021 de 2020 gibi kaybedilmiş bir yıldır ama hükümet edenler hiç üzülmesin hal böyle giderse 2022 de turizm sektörünü konuşan turizmci kalmayacak. İhtimaldir ‘BİR ZAMANLAR TURİZM’ diye yeni bir dizi yapılır Gala gecesini de bugünkü Bakanlar Kurulu organize ederler.

Kapalı turizm denilen üç günlük konaklama 16 Nisan’dan itibaren başlıyor. Yüksek bilet maliyetlerine, PCR ve bileklik maliyeti de ekleniyor, üstelik personel otelde 7 gün konaklayıp üç gün çalışacak. Bu yöntem ne bir açılımdır nede sürdürülebilir bir yapıdır. Üstelik mübarek Ramazan ayının başlangıcı olan açılım tarihi kime ne fayda sağlayacak. Hal böyle iken ülkenin ekonomisine yön verenler erken seçim derdine düştüler. Bizim de beklemekten başka çaremiz yok. Varsın açlık grevleri, iflaslar devam etsin kimin umurunda.

Sağlık çok önemli ancak açılım yapmamız kaçınılmaz, pandemiyle savaşta başarı dengeli bir ekonomik yapı sürdürülürse ölçülebilir. Bunun yolu turizm açılımıyla olur. Tüm ülkeyi kapatıp ekonomiyi durdurarak sağlıkta biz başarılıyız demekle kendimizi kandırıyoruz.

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Metin Şahinoğlu
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