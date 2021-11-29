Birinci: “Bulaşı engellemek için gerekli tedbirler bir an önce alınmalı”

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, artan Koronavirüs vakalarına dikkat çekti.

Dr. Birinci, “Pozitif vakalar 300’lere ulaştı, çok dikkatli olmalı, aşılamaya önem verilmeli yaygınlaştırılmalı, ciddi bir şekilde kontroller yapılmalı, bulaşı engellemek için okullarda ve diğer toplu mekanlarda gerekli tedbirler bir an önce alınmalı” dedi.

Temaslı ve pozitif vakalara kolay ulaşılabilecek bir altyapının acilen oluşturulması gerektiğine de vurgu yapan Dr. Birinci, “Sağlık altyapısı, doktoru, hemşiresi ve tüm personeli daha fazlasını kaldıramaz” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultay sürecine işaret eden Dr. Birinci, kurultay döneminde salgının unutulduğunu, halk sağlığının riske atıldığını savundu.

Birinci, seçim sürecine de işaret ederek, “Bu süreci de kurultaydaki sürece benzetmeyin bir an önce tedbir alın ve vakaların daha da artmasını önleyerek sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısının çökmesine yol açmayın” şeklinde konuştu.