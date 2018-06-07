Birol Karaman: "Dijital vize ilk olarak Girne’ye gelecek!"

“Girne aşkına, işbaşına” sloganıyla Girnelilerle buluşan Birol Karaman ve ekibine ilgi bir çığ gibi büyüyor. Girne’yi çağdaş sistemlerle tanıştıracak projelerini anlatan Karaman, Girneli mimar ve mühendislere “dijital vize” müjdesini verdi. Karaman, “dijital vizeye geçiş projesi ilk olarak Girne Belediyesi’ne entegre edilecek” dedi.

"PROJE DOSYALARINI ELDE TAŞIMAYA SON"

Seçim çalışmaları kapsamında resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek ekibini tanıtan Birol Karaman, geziler esnasında sorulan bir soruya karşılık Girne’de dijital çağı yakalayacaklarını söyledi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) başlatmış olduğu dijital vizeye geçiş projesinin ilk olarak Girne Belediyesi’ne entegre edileceğini belirten Karaman, Girneli mühendis ve mimarların hazırladıkları proje dosyalarını kısa süre sonra elde taşımaktan kurtulacaklarını belirtti.

"GİRNELİ OLMAK BİR AYRICALIK OLACAK"

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, “Şehir Planlama Dairesi’nden planlama onaylarını alan mühendislerimiz ve mimarlarımız KTMMOB’nin dijital vizeye geçmesi ile birlikte dosya taşıma külfetinden ve “mesai saatine yetişemedim” derdinden kurtulacak. Projesini tamamladığı anda internet üzerinden vizeye sunabilecek. KTMMOB ile bu konuyu görüştük. İki kurum arasında imzalanacak iş birliği protokolü çerçevesinde dijital vizenin ilk entegre olacağı belediye Girne Belediyesi olacak. Dijital vizeden çıkan dosyalar yine internet üzerinden Girne Belediyesi’nin sistemine düşecek, Girneli olmak bir ayrıcalık olacak” dedi.