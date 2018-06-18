Birol Karaman: "Girne’de sel korkusu tarih olacak"

İngilizce olarak hazırladıkları bildirileri dağıtan Birol Karaman ve ekibi, Karmi sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. En çok trafik sıkışıklığından şikâyet eden Karmili yurttaşlar, bu sorununun nasıl çözüleceği yönünde Karaman’a sorular yöneltti. Bilimsel verilere dayalı projeleri inceleyen Karmililer de, çalışmalarını takdirle karşıladıkları genç adaya başarılar dileyerek destek belirtti.

TRAFİK SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK

Trafik, betonlaşma ve diğer sıkıntılar sebebiyle Girne’de ciddi bir sıkışıklık yaşandığını, bunları aşabilmek için birbuçuk yıldır çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaman, uzman bir ekiple trafiği rahatlatacak iki alternatif yol projesi hazırladıklarını söyledi. Karaman, “Girne’nin doğusundan gelenlerin büyük bir çoğunluğu Girne’yi transit geçiş için Lefkoşa’ya ulaşmak amacıyla kullanıyor. Alternatif yollar kent içi trafiğini azaltabilecek. Bu rahatlama ile kavşakların ve yolların düzenlenmesini de yapabileceğiz” diyerek alternatif yollarla ilgili detayları Karmi sakinleriyle paylaştı.

BİLİMSEL TEMELE DAYALI PROJE HAZIR

Altyapı ile ilgili bir soru üzerine açıklama yapan Birol Karaman, Girne Belediyesi sınırları içinde yaşanan taşkın olayları ile ilgili bilimsel temellere dayalı projenin hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“AB’nin 2007/60/EC sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetim Direktifi’ne göre hazırladığımız proje çerçevesinde son 25 yılda Girne’ye düşen yağmur istatistiklerini inceledik ve dere yataklarının topografya unsuruyla birlikte üç boyutlu modellemesini tamamladık. Bu bağlamda bir yandan taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapı oluşturacak, diğer yandan taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı etkileri azaltacağız. Göreve gelir gelmez, Su İşleri Dairesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Avrupa Birliği’nin ülkemizdeki kurumlarıyla işbirliği içinde Girne Kenti Taşkın Yönetim Planı’nı uygulamaya koyacağız.”