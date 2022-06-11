Bisiklet Federasyonu'ndan kınama!

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) Başkanı Salih Yalızat, bu sabah bisiklet sürüşü yaparken araba çarpması sonucu kaza geçiren ve ciddi şekilde yaralanan Ares Spor Kulübü triatlon sporcusu Kemal Elektrikçi’ye geçmiş olsun dileğinde bulundu ve bisikletlilerin maruz kaldığı bu tip kazalara tepki gösterdi.

Yalızat, açıklamasında yakın geçmişte Bisiklet Federasyonu sporcularından Sevim Yıldız’ın da başına bu tip bir kaza geldiğini hatırlatarak olayı kınadı ve bisikletlilerin maruz kaldığı bu tip olaylarla ilgili herkesi göreve davet etti.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat’ın açıklaması şu şu şekilde;

“Bu sabah gerçekleşen üzücü kaza sonrasında triatlon sporcusu olan Kemal Elektrikçi’ye geçmiş olsun diliyorum ve yaşanan kazanın bisiklet sürenler için bir son olmasını temenni ediyorum. Bizler federasyon olarak bu tip olaylarını yaşanmaması adına her türlü girişimi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yakın dönemde sporcumuz Sevim Yıldız da buna benzer bir olay yaşamıştı. Araç sürücülerinin bisikletlilere karşı yollarda daha dikkatli ve saygılı olmaları gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda kimin üstüne düşen ne görev varsa hepsini göreve davet ediyorum. Federasyon olarak bu konularda özellikle polis teşkilatıyla istişareler de yapıyoruz. Bu olayla ilgili de polis soruşturması devam ediyor. Polisimiz bu tip olaylar karşısında sürücülere daha caydırıcı cezalar sunması gerek. Başarılı sporcu Kemal Elektrikçi’nin bir an önce sağlığına kavuşup en erken zaman spor yaşantısına dönmesini umut ediyorum.