Bisikletliye vurup kaçmıştı, polisten kaçamadı!

Lefkoşa’dan 4 Nisan tarihinde bisikletli birine çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri başarılı bir operasyon sonucu araç sürücüsüne ulaştı. Küçük Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bisiklet sürücüsüne çarpık kaçan sürücü polis ekiplerinin başarılı tahkikatı sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın ismi açıklanmazken mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Haber Kıbrıs-Özel