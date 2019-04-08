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Bisikletliye vurup kaçmıştı, polisten kaçamadı!

Bisikletliye çarpıp kaçan sürücü yakalandı

08 Nisan 2019 Pazartesi 16:47
Bisikletliye vurup kaçmıştı, polisten kaçamadı!
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Lefkoşa’dan 4 Nisan tarihinde bisikletli birine çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri başarılı bir operasyon sonucu araç sürücüsüne ulaştı. Küçük Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bisiklet sürücüsüne çarpık kaçan sürücü polis ekiplerinin başarılı tahkikatı sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın ismi açıklanmazken mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Haber Kıbrıs-Özel

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Son Güncelleme: 08.04.2019 18:35
Anahtar Kelimeler:
Jale RefikHaberKKTC
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Vatandaş 2019-04-08 17:57:57

Ne yani dünya alemi yazarsınız bunu ne yazmazsınız anlamadık

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kemalettim 2019-04-08 18:36:19

arkası var çünkü

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