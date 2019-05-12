Biyologlar Derneği'nden 20. Yıl Etkinlikleri...

‘‘Sizin Gözünüzden Doğa’’ konulu fotoğraf yarışması sergisi açılışı ile Biyologlar Derneği’nin 20. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu, Cuma gecesi yapılıyor.

1999 yılında kurulan Biyologlar Derneği "20. Kuruluş Yılı" nedeniyle 17 Mayıs 2019 Cuma akşamı saat 20.00'de Saçaklı Ev'de "Geçmişten Geleceğe" sloganıyla resepsiyon düzenliyor.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten yaptığı açıklamada, bu önemli geceye derneğin özel davetlisi olarak Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği (ECBA) Başkanı Harm Smit'in de katılacağını duyurdu.

Resepsiyonda eski başkanlar ve katkı sağlayanlara plaket verilmesi dışında ülkede biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar yapan kurumlara da "başarı ödülü" verilecek.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Yapılan değerlendirme sonucunda çam kese böceği mücadelesinde biyolojik yöntemleri uygulayarak başarı sağlayan Orman Dairesi'ne, kimyasalların ithalinde AB standartlarını uygulayan Tarım Dairesi'ne, Sivrisinek mücadelesinde biyolojik larvasitleri ülke genelinde kullanan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne, okullarda ekoloji ve çevre dersini zorunlu hale getiren Talim Terbiye Dairesi'ne, bölgesine önemli bir yeşil alan olarak Özgürlük Milli Parkı'nı kazandıran Alsancak Belediyesi'ne, çevre örgütleriyle iletişim ve işbirliğini geliştiren Dipkarpaz Belediyesi’ne ve yaralı yaban hayvanlarının tedavisinde büyük başarılar elde eden Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi'ne başarı ödülü verilecek.

Gecede ayrıca "Sizin Gözünüzden Doğa" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışması sergisinin açılışı da yapılacak ve yarışmada dereceye giren eser sahiplerine de başarı ödülleri takdim edilecek.