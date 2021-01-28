"Biz fedakarlığa hazırız"

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay Meclis'te yaptığı konuşmanın özetini sosyal medya hesabından paylaştı... işte o paylaşım:

" Salgın nedeniyle bugün tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla tamamladığımız Meclis bütçe çalışmalarının kapanışında “Siyaset yapma zamanı değil, toplumsal uzlaşıyla bu salgını atlatmalıyız. Biz Halkın Partisi olarak özellikle Sağlık Bakanlığına her türlü desteği vermeye hazırız” mesajı vererek aşağıdaki hususlara dikkat çektik.

***Toplumdaki her birey sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Toplumsal bir uzlaşı anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Bu toplumsal bir uzlaşı hükümeti olmak zorunda değildir. Ancak bu süreci toplumsal bir uzlaşı içerisinde birlikte yönetmeliyiz. Bu anlayışla katkı koymaya hazırız.

***Siyasi kaygıları bir kenara bırakmalıyız. Ülkenin geldiği nokta ortada. Herkesin partisel değil, toplumsal sorumluluk üstlenme zamanıdır. Halkımıza destek konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.

***Herkesçe malum bazı ithamların üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, polisteki soruşturmaların tamamlanmaması demokrasi ve hukuk devleti açısından kabul edilecek bir şey değildir. Soruşturmalar tamamlanmalı, suçlu varsa cezasını derhal çekmeli, suçsuz olanlara itibarları iade edilmelidir. Çağdaşlık bunu gerektirir.

*** Türkiye Cumhuriyeti ile hemen temasa geçilmeli ve daha bugünden karşılaşacağımız muhtemel ekonomik sorunlara bir çözüm bulunmalıdır. Reel sektörün desteklenmesi için bir anlamı olacaksa kamuda başta biz vekiller olmak üzere fedakarlığa hazırız. Bu konuda Maliye Bakanlığı çalışma yapmalı, bunu yarını beklemeden bugün sonuçlandırmalıdır.

***Nasıl elektrikler kesildiğinde, “Şebekede elektrik varmış gibi davranın” uyarılarını dikkate alıyor ve ona göre davranıyorsak; bugün de sanki hepimizde bir temas ya da bir virüs varmış gibi tedbirli davranıp çevremizi ve toplumumuzu korumalıyız.”