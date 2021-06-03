Bizden biri ve uzaktan eğitim!

Adem dayı…

Fikriyaba…

Yeşilırmak…

Çocukluğum…

Adem dayı da Fikriyaba da artık yok…

Vasfiye halam ve Hasan eniştemle hemen her öğle onlara giderdik yazın…

Fikriyaba mutlaka tavşan pişirirdi…

Ev tavşanıydı ama ova tavşanı gibi tadı olurdu…

Hiç daha güzelini yemedim…

-*-*-

Aykut, Adem ve Akın…

Üç kardeş…

Adem dayı ve Fikriyabanın torunlarıydı…

Aykut ve Adem benden küçüktü, Akın neredeyse daha yeni yürümeye başlayan bir bebekti…

-*-*-

Yeşilırmak hep güzel…

Ama o günlerde sanki daha güzeldi…

Sahilde tek gram beton yoktu…

Kayalıktı Şefikabanın duvar altı…

Ve Akın’ı da bizimle sürükleyerek, o kayalıklarda yılan balığı yakalardık…

-*-*-

Çok küçük bir değnek…

Aynı uzunlukta misina…

Sadece ucunda bir çengel…

Ancistri!

-*-*-

Yem olarak kokmuş ahtapot…

O ahtapot önce kayalıklara iyice sürtülmeli…

Kokusu denize akmalı, yılan balığını çekmeli…

-*-*-

Kolay mı yakalamak?

Değil!

Balık, yemi ve haliyle ancistiryi yutuyor, iyice yutmasını sıkıca tutarak bekliyorsunuz…

Kayanın altına iyice yerleşen balığı çekip çıkarmak kolay değil…

Bir de çıkardığınızda sarılıyor, korkuyorsunuz!

-*-*-

Yıllar sonra Londra’da Adem’le yollarımız kesişiyor…

Çok çalışkan biri…

Çok başarılı bir iş insanı…

Üçüncü çocuğu olmuş geçen yıl…

Sağlık ve mutluluk dilerim…

-*-*-

Üç kardeşin en büyüğü olan Aykut, yıllarca Türkiye’de çalıştı, okudu 2000’lerin başında ülkeye döndü…

Yazılımcı…

Ülkenin çok başarılı bir yazılım uzmanı…

-*-*-

Dedesi “Adem dayı” artık bizimle değil…

Dedemin yanında uyuyor…

Mezarları yan yana…

Bana “Serhatçık” ya da “Serhatcığım” anlamına gelen “Serkhatimu” diye seslenen o güler yüzlü Fikriye nenemiz de yok…

O da aynı yerde ebedi uykusunda…

-*-*-

Aykut Aksu, dün sabah televizyonda konuğumdu…

Online eğitimle alakalı olarak arkadaşları ile birlikte hazırladıkları sistemi anlattı…

Çağımızın ama özellikle de pandemi koşullarında günümüzün en değerli konusu!

Ve bu konuda bizim inanımızın, arkadaşlarımızın hazırladığı bir muhteşem sistem…

-*-*-

Eğitime yatırım yapılmasının öneminden bahsetti sevgili Aykut…

Oysa bizim işimiz hep hamaset, hep konuşma!

Ne olur dinlesek bu ve benzer arkadaşlarımızı…

Ne olur faydalansak…

Ne olur anlasak…

Çünkü en büyük sıkıntımız sanırım “anlamamak”…

-*-*-

Dünya çapında bir yazılıma imza atan bizden insanlar…

Gurur duymak mı dediniz?

Gururun zirvesi…

-*-*-

Tebrikler ve teşekkürler sevgili Aykut…

Eminim nenen ve deden yaşasaydı, torunlarıyla onlar da çok gurur duyacaktı…

-*-*-

Aykut, doğduğu, büyüdüğü, okuduğu köyleri, okulları hiç unutmamış biri…

Yeşilırmak’ta festival mi var?

Aykut’un desteği orada…

Yeşilırmak’a balıkçı barınağı mı yapılıyor?

Aykut yine orada…

-*-*-

Bunların yazılmasından da hoşlanmadığını biliyorum ya neyse…

Yedidalga İlkokulu’ndaki uzaktan eğitim kapasitesini getirdikleri seviyeyi görmeniz lazım…

Lefke Gazi Lisesi’ne yaptıkları desteği de…

-*-*-

Eğitimde online kesinlikle önümüzdeki dönemde de var olacak…

Koronavirüsün gidişatı veya bu konudaki açıklamalardan anladığımız bu…

Ve genelde eğitim, özelde uzaktan olanına ihtiyacımız bitmeyecek…

-*-*-

Çocuklarımız, geleceğimiz çok ciddi sıkıntı yaşamış durumdadır…

Daha fazla sıkıntı yaşanmaması için, eğitime yapılacak yatırımın, hamaseti ve saçma sapan milliyetçi gösterişleri çok aşmalıdır!

Bilmem anlatabildim mi?