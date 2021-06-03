Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri

Bizden biri ve uzaktan eğitim!

Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

03 Haziran 2021 Perşembe 08:27
42 Okunma
Bizden biri ve uzaktan eğitim!

Adem dayı…

Fikriyaba…

Yeşilırmak…

Çocukluğum…

Adem dayı da Fikriyaba da artık yok…

Vasfiye halam ve Hasan eniştemle hemen her öğle onlara giderdik yazın…

Fikriyaba mutlaka tavşan pişirirdi…

Ev tavşanıydı ama ova tavşanı gibi tadı olurdu…

Hiç daha güzelini yemedim…

-*-*-

Aykut, Adem ve Akın…

Üç kardeş…

Adem dayı ve Fikriyabanın torunlarıydı…

Aykut ve Adem benden küçüktü, Akın neredeyse daha yeni yürümeye başlayan bir bebekti…

-*-*-

Yeşilırmak hep güzel…

Ama o günlerde sanki daha güzeldi…

Sahilde tek gram beton yoktu…

Kayalıktı Şefikabanın duvar altı…

Ve Akın’ı da bizimle sürükleyerek, o kayalıklarda yılan balığı yakalardık…

-*-*-

Çok küçük bir değnek…

Aynı uzunlukta misina…

Sadece ucunda bir çengel…

Ancistri!

-*-*-

Yem olarak kokmuş ahtapot…

O ahtapot önce kayalıklara iyice sürtülmeli…

Kokusu denize akmalı, yılan balığını çekmeli…

-*-*-

Kolay mı yakalamak?

Değil!

Balık, yemi ve haliyle ancistiryi yutuyor, iyice yutmasını sıkıca tutarak bekliyorsunuz…

Kayanın altına iyice yerleşen balığı çekip çıkarmak kolay değil…

Bir de çıkardığınızda sarılıyor, korkuyorsunuz!

-*-*-

Yıllar sonra Londra’da Adem’le yollarımız kesişiyor…

Çok çalışkan biri…

Çok başarılı bir iş insanı…

Üçüncü çocuğu olmuş geçen yıl…

Sağlık ve mutluluk dilerim…

-*-*-

Üç kardeşin en büyüğü olan Aykut, yıllarca Türkiye’de çalıştı, okudu 2000’lerin başında ülkeye döndü…

Yazılımcı…

Ülkenin çok başarılı bir yazılım uzmanı…

-*-*-

Dedesi “Adem dayı” artık bizimle değil…

Dedemin yanında uyuyor…

Mezarları yan yana…

Bana “Serhatçık” ya da “Serhatcığım” anlamına gelen “Serkhatimu” diye seslenen o güler yüzlü Fikriye nenemiz de yok…

O da aynı yerde ebedi uykusunda…

-*-*-

Aykut Aksu, dün sabah televizyonda konuğumdu…

Online eğitimle alakalı olarak arkadaşları ile birlikte hazırladıkları sistemi anlattı…

Çağımızın ama özellikle de pandemi koşullarında günümüzün en değerli konusu!

Ve bu konuda bizim inanımızın, arkadaşlarımızın hazırladığı bir muhteşem sistem…

-*-*-

Eğitime yatırım yapılmasının öneminden bahsetti sevgili Aykut…

Oysa bizim işimiz hep hamaset, hep konuşma!

Ne olur dinlesek bu ve benzer arkadaşlarımızı…

Ne olur faydalansak…

Ne olur anlasak…

Çünkü en büyük sıkıntımız sanırım “anlamamak”…

-*-*-

Dünya çapında bir yazılıma imza atan bizden insanlar…

Gurur duymak mı dediniz?

Gururun zirvesi…

-*-*-

Tebrikler ve teşekkürler sevgili Aykut…

Eminim nenen ve deden yaşasaydı, torunlarıyla onlar da çok gurur duyacaktı…

-*-*-

Aykut, doğduğu, büyüdüğü, okuduğu köyleri, okulları hiç unutmamış biri…

Yeşilırmak’ta festival mi var?

Aykut’un desteği orada…

Yeşilırmak’a balıkçı barınağı mı yapılıyor?

Aykut yine orada…

-*-*-

Bunların yazılmasından da hoşlanmadığını biliyorum ya neyse…

Yedidalga İlkokulu’ndaki uzaktan eğitim kapasitesini getirdikleri seviyeyi görmeniz lazım…

Lefke Gazi Lisesi’ne yaptıkları desteği de…

-*-*-

Eğitimde online kesinlikle önümüzdeki dönemde de var olacak…

Koronavirüsün gidişatı veya bu konudaki açıklamalardan anladığımız bu…

Ve genelde eğitim, özelde uzaktan olanına ihtiyacımız bitmeyecek…

-*-*-

Çocuklarımız, geleceğimiz çok ciddi sıkıntı yaşamış durumdadır…

Daha fazla sıkıntı yaşanmaması için, eğitime yapılacak yatırımın, hamaseti ve saçma sapan milliyetçi gösterişleri çok aşmalıdır!

Bilmem anlatabildim mi?

Anahtar Kelimeler:
Serhat İncirli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvancılar yeniden Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşecek
Hayvancılar yeniden Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşecek
Beş örgüt Başbakanlık önünde eylem yapacak
Beş örgüt Başbakanlık önünde eylem yapacak
Tatar ile Anastasiadis çevirim içi görüşecek
Tatar ile Anastasiadis çevirim içi görüşecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim