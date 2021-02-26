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“Bize nasıl hitap edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz!"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün, "Kıbrıs Genç TV’ye bağlantısında program sunucusu Muazzez Gazihan’a kullandığı ifadelerden dolayı" Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı, kınadığını açıkladı.

26 Şubat 2021 Cuma 21:07
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“Bize nasıl hitap edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz!"

Sendika yazılı açıklamasında, Arıklı’nın Gazihan’a “acıkça şiddet uyguladığını, hadsiz ifadelerde bulunduğunu, işini yapma cüretine kalkıştığını” savundu.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Bize nasıl hitap edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz! Bize ‘sen’ değil ‘siz’ demeyi öğreneceksiniz! Bize işimizi öğretmeye çalışma haddinizin olmadığını öğreneceksiniz, Bize ahlaklı bir şekilde konuşmayı öğreneceksiniz” denildi.

Açıklamada, “En önemlisi artık istisnasız kimseye bu konularda tahammülümüz kalmadığını, her yapılan edepsizliğe tüm gücümüzle karşılık vereceğimizi yaşayıp öğrenecekler” ifadeleri de yer aldı.

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