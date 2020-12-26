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Bizim Meyhane satılık!

Corona virüs tedbir kurallarına tepki yağıyor. Tanınmış Meyhaneci Emirali Tatlıdil ekmek kazandığı restoranını satılığa çıkardı

26 Aralık 2020 Cumartesi 09:48
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Bizim Meyhane satılık!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ürettiği yeni corona virüs tedbirleriyle ilgili kararlar büyük tepkiye neden oldu.

Kararların tutarsız olduğunu söyleyen bir çok vatandaş, tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Özellikle cafe ve restoran işi yapan işverenler saat 21.00’de kapanma kararının saçma olduğuna vurgu yapıyor.

En sert tepkiyi tanınmış meyhanesi Emirali Tatlıdil verdi. Tatlıdil, Gönyeli’de sahibi olduğu Bizim Meyhane’yi satılığa çıkardığını duyurdu

Ekmek teknesinin fotoğrafını da paylaşan Tatlıdil, şunları yazdı:

“Yaklaşık 16 yıldır yaptığım bu işi malesef , tutarsız ve dengesiz alınan Üst Kurul ve Sağlık Bakanlığı kararlarından dolayı bu saatten sonra satmaya karar verdim . Çünkü anladım ki burada küçük esnafa yasama şansı artık verilemeyecek bir kısım insanların egoları daha üstün geldiği için kimin çalışmaya ihtiyacı var, eleman çalıştırır, kira öder nasıl geçirecek diye bir düşüncesi yok malesef. Özellikle bazı sektörlerin kasıtlı olarak seçilmesi de gerçekten düşündürücüdür. Gelen talimatlar herhalde eksiksiz yerine getirilecek diye yemin edildi. Hani sendikalar, hani sanayi ve ticaret odalar, hani dernekler kurumlar kuruluşlar? Maalesef hiçbirimiz bir ise yaramayık suçlu biziz, bunu istedik . Hep küçük menfaatler için el etek öptük ve sonunda olan oldu. Benden bu gadar.”

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