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BKP-TKP Yeni Güçler İttifakı Açık Pazar ve Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret etti

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Birleşik Kıbrıs Partisi - Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler İttifakı (BKP-TKP Yeni Güçler), Açık Pazar ve Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret etti.

26 Aralık 2017 Salı 15:55
BKP-TKP Yeni Güçler İttifakı Açık Pazar ve Gönyeli İlkokulu’nu ziyaret etti
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BKP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilk sözü alan TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, ittifakın bütçeden eğitime ayrılan payı artıracağını, okullara yatırım yapacağını ve ihtiyaçlı öğrencilerin tümüne burs vereceğini söyledi. 

Tunalı, “Öğretmenlerin sorunlarını biliyoruz ve bunların çözümü için öğretmen sendikalarıyla işbirliği içinde çalışacağız” dedi.

BKP- TKP Yeni Güçler Eş Başkanı İzzet İzcan ise seçimlerde sol ve emekten yana bir manifesto ortaya koyduklarını, eşitlik, adalet ve özgürlük yolunda kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

İlk yapacakları işin yolsuzluk yapanlardan hesap sormak olacağını belirten İzzet İzcan, hükümeti eleştirdi.

Temiz toplum ve temiz yönetim için yola çıktıklarını dile getiren İzzet İzcan, “Her şey sizin elinizde, siz isterseniz 7 Ocak tarihinde yeni bir sayfa açabiliriz. BKP-TKP Yeni Güçler İttifakı sizlere hizmet etmeye hazırdır” dedi. 

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