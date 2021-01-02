Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Bluesong Restoran’da pozitif vaka

Lapta bölgesinde bulunan Bluesong Restoran, direktörünün Covid-19 olması nedeniyle tüm personelin tedbir amaçlı karantinaya alındığı ve bu sürede kapalı olacağını duyurdu

02 Ocak 2021 Cumartesi 14:00
1042 Okunma
Bluesong Restoran’da pozitif vaka

Lapta bölgesinde bulunan Bluesong Restoran, direktörünün Covid-19 olması nedeniyle tüm personelin tedbir amaçlı karantinaya alındığı ve bu sürede kapalı olacağını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, sağlık ekiplerinin gerekli takibi yaptığı ve gelişmelerin yeniden aktarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hem İngilizce hem de Türkçe olarak iki dilde yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Değerli müşterilerimiz covid 19 testim pozitif çıkmıştır…tüm personel tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınmıştır…En az 14 gün restoranımız kapalı olacaktır…Sağlık ekipleri gerekli takibi yapmaktadır..Gelişmeleri yine size buradan bildireceğim…

Dear customer: my covid test is positive..all the staff is in quarantine for 14 days for precaution…restaurant will be close at least next 14 days… i will announce  from here for future notice…”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Ecevit Lisesi’nde bir öğrenci Covid-19
Bülent Ecevit Lisesi’nde bir öğrenci Covid-19
BTHK elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yaptı
BTHK elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yaptı
2021 yılında ne kadar tatil yapacağız? İşte 2021 resmi tatil günleri!
2021 yılında ne kadar tatil yapacağız? İşte 2021 resmi tatil günleri!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim