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BM Genel Sekreteri liderlerin mektup göndermelerini bekliyor

Guterres’in, Akıncı ve Anastasiadis sorununun çözümü yönünde attıkları adımları içeren birer mektup göndermelerini beklediği iddia edildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:21
BM Genel Sekreteri liderlerin mektup göndermelerini bekliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü yönünde attıkları adımları içeren birer mektup göndermelerini beklediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Notlar Hazırlanıyor – İki Lider BM Güvenlik Konseyi’nin Talep Ettiği Üzere Kıbrıs Sorununa İlişkin Bilgilendirmelerini Gönderecekler” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’ten, Kıbrıs sorununun çözüm sürecini destekleme konusunda yaptıkları icraatları içeren birer mektup göndermelerini beklediğini yazdı.

Gazete, Guterres ve liderlerin, Kıbrıs sorununa ilişkin Kasım ayına kadar izleyecekleri sürecin BM Güvenlik Konseyi’nin 2483 (2019) sayılı kararında belirlendiğini, bu sürecin, Guterres’in iyi niyet misyonu raporunu 15 Kasım 2019 tarihine kadar Güvenlik Konseyi’ne sunması, liderlerin ise bu tarihten önce Guterres’i yazılı olarak bilgilendirmesini öngördüğünü aktardı.

Liderlerin gönderecekleri bu mektupların Guterres’in iyi niyet misyonu raporuna dahil edileceğini de vurgulayan gazete, liderlerin söz konusu mektupları gelecek hafta veya kasım ayı içerisinde göndermelerinin beklendiğini belirtti.

LUTE KASIM AYININ İKİNCİ YARISINDA GELECEK

Gazete haberinin devamında, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişinin Kasım ayının ikinci yarısında olacağına dair bilgiler bulunduğunu aktardı.

Gazetenin iddiasına göre Lute, Genel Sekreter’in liderlerle yapacağı üçlü görüşmeden kısa bir süre önce adaya gelecek.

AKINCI VE ANASTASİADİS BU AKŞAMKİ BM RESEPSİYONUNA KATILACAK

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından bu akşam verilecek resepsiyona katılacaklarını yazdı.

Gazete, BM resepsiyonunun Ledra Palace’ta gerçekleşeceğini belirtirken, liderlerin gidiş saatlerine ilişkin herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.

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