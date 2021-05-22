Boğazköy'de ev yangını!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

22.05.2021 tarihinde, saat 11:40 sıralarında, Boğazköy Oray Sitesinde bulunan H.D'nin kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken alt kattaki odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü.

Yangında ayrıca vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan H.D ve F.D kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.