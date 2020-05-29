Borsada "Besim Tibuk" oyunu

Ada Basını haber sitesinin haberine göre, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un adı bu kez de borsa da haksız kazanç elde etme ve terör örgütü FETÖ’ye kaynak aktarma iddiası ile karşı karşıya!

İşte o haber:

“BORSADA SPEKÜLATİF HAREKETLERLE KAZANÇ ELDE EDİYOR”

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un, borsada Net Holding hisselerini spekülatif hareketlerle yöneterek haksız kazanç elde ettiği ve binlerce masum insanı batırdığı iddia ediliyor. Ada Basını'nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği iddialara göre Besim Tibuk, borsada spekülatif hareketlerle borsada haksız kazanç elde ediyor. Güvenilir kaynaklar Ada Basını'na özel yaptıkları açıklamada, “Besim Tibuk şirketinin %1 ortağı iken önce şirket hisselerini %19’a çıkardı, daha sonra da şirket hisselerinin %72’sini borsaya kote ederek, borsada tamamen spekülatif hareketler gerçekleştirdi” iddialarında bulundu.

“MİLLİ PİYANGO İHALESİNE GİRMESİ BİR ALDATMACAYDI”

2016 yılında Milli Piyango ihalesine giren Net Holding’in buradan da haksız kazanç elde ettiği iddiasına dair ise güvenilir kaynaklar, “Son 4-5 yılda birkaç kez yine borsa da spekülatif hareketler yaparak Milli Piyango ihalesine girdi ve 2 milyar 750 milyon Dolar’a ihaleyi aldı. Ancak Net Holding adına verdiği 10 Milyon Dolar geçici teminatı yaktı. Burada Besim Tibuk’un amacı ihaleyi almak değil, borsada gerçekleştirdiği spekülatif hareketti. Gerçekleştirdiği bu hamle ile bütün şirket hisselerini dip yaptırarak hisselerini yeniden topladı” iddialarında bulundu.

“TİBUK’UN HER PROJESİ TUTMADI”

Besim Tibuk’un yine borsada spekülatif hareket gerçekleştirmek için Balkan Ülkelerinde otel açacağını duyurduğunu açıklayan güvenilir kaynaklar, “Besim Tibuk, Balkan ülkelerinde Net Holding ve Merit Otelleri yeni casinolar açıyor diyerek hisselerini yukarıya taşımaya çalıştı. Ancak bu projesi tutmadı ve istediği gibi borsada spekülatif bir hareket gerçekleştiremedi” iddialarında bulundu.

“ERDOĞAN’A HAKARET OYUNUN BİR PARÇASIYDI”

Besim Tibuk geçtiğimiz günlerde kendi TV kanalı olan Diyalog TV’de katıldığı bir programda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerle bütün tepkileri üzerine çekmişti ve Diyalog TV’nin uydudan çıkartılmasına neden olmuştu. Tibuk’un bu hareketinin de kasıtlı olduğunu iddia eden güvenilir kaynaklar, “Tibuk’un en son Koronavirüs Pandemisi döneminde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakarete varan konuşmalar yaparak hisseleri borsada yeniden dip yaptırdı. Bu hareketi de kasıtlıydı ve oyunun bir parçasıydı. Tibuk, Maalesef ki ‘1 Haziran’da Merit Grubu otellerini açıyor’ diye açıklama yaparak hisselerini yeniden yukarıya taşımayı başardı” iddialarında bulundu.

“SPK VE MASAK’IN DEVREYE GİRMESİNİ İSTİYORUZ”

Besim Tibuk’un şahsi kazanç elde etmek için hisseleri kasıtlı olarak yanlış yönettiğini ve spekülasyonlara neden olduğunu belirten güvenilir kaynaklar, “Borsada hisse senedi sahibi %72 oranındaki insanın ve ortaklarının canını yakıyor. SPK ve MASAK’ı göreve davet ediyor, bu etik dışı ve yasal olmayan davranışların incelenmesini istiyoruz” talebinde bulundu.

“FETÖ’YE KAYNAK AKTARIYOR”

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un borsadan elde ettiği haksız kazançların bir bölümünü ise yasadışı terör örgütü FETÖ’ye aktardığı iddia ediliyor. Güvenilir Kaynaklar, “Elde ettiği bu haksız kazançları terör örgütü FETÖ’ye yardım ederek kullanıyor” iddialarında bulundu. Ortaya atılan bu iddialar Tibuk’un geçmişte yaptığı “İsterim KKTC İngiltere’ye bağlansın” açıklaması ve FETÖ için yaptığı övgü dolu sözlerini akıllara getiriyor.

KAYNAK: ADA BASINI